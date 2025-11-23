“Pack feliz”: la sorprendente propuesta de Fátima Florez por $25.000 y $35.000

Javier Milei y Fátima Florez en Mar del Plata durante la temporada 2024.

La artista y expareja de Milei reveló la promo “pack feliz” para su show en Mar del Plata, con tickets accesibles.

La actriz e imitadora Fátima Florez se prepara para el estreno de su espectáculo "Fátima Universal" en Mar del Plata y sorprendió al público con una promoción especial llamada el "pack feliz", buscando asegurar precios accesibles para la temporada de verano 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la artista reveló los detalles de la oferta en diálogo con la periodista Natalia Sasso (TN Show). La promoción ofrecerá tickets con precios que oscilan entre los $25.000 y $35.000, y estará vigente hasta el 8 de diciembre.

La expareja del presidente Javier Milei enfatizó su deseo de mantener el espíritu de "precios populares" en sus espectáculos. "Yo quiero que todo el mundo venga a verme, que nadie se quede con las ganas porque no pudo acceder a la entrada", aseguró.

El show contará con la participación de Marcelo Polino y la banda folclórica Pampas Bravas.

Fuente: Noticias Argentinas.