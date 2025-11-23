Boca derrotó a Talleres y sigue en carrera por el título

En el estadio Alberto J. Armando, el Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Boca Juniors con Talleres en el marco de los octavos de final. El árbitro del encuentro fue Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

A partir de una mejor posesión de la pelota y presión alta, Talleres tuvo las primeras ocasiones de peligro. Dos de ellas vinieron de robos a Leandro Paredes y Agustín Marchesín: la primera terminó en un tiro de Ulises Ortegoza que Marchesín controló sin problemas; la segunda fue un buen disparo de Juan Portilla que se fue desviado por el costado izquierdo del arco Xeneize.

Después de algunos minutos de dominio visitante llegó la primera chance de Boca y fue muy clara. La asociación entre Miguel Merentiel y Leandro Paredes se transformó en una pared que puso al uruguayo en el área por el lado izquierdo. Desde allí, la Bestia habilitó a Milton Giménez, que definió suave, débil y desviado en el mano a mano ante Guido Herrera.

Sobre los 24 minutos llegó la jugada más clara para el conjunto cordobés. Después de una muy buena sucesión de pases, un centro de Galarza con la parte externa del pie derecho cayó en el área para que Luis Angulo baje el balón para la llegada de Ortegoza por izquierda. En el mano a mano, el mediocampista perdió con Marchesín, que achicó bien y evitó la apertura del tanteador.

La apertura del marcador para el Xeneize llegó de pelota parada. Un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho llegó a la cabeza de Lautaro Di Lollo, que cabeceó al ángulo superior izquierdo. El balón dio en el travesaño y picó prácticamente adentro, aunque Miguel Merentiel -habilitado- empujó sobre la línea para confirmar el tanto. A los 28 y sin merecerlo, el Xeneize pasó a ganarlo.

Después de varios minutos sin que ocurra demasiado en el juego, llegó una buena ocasión para el conjunto cordobés con un tiro libre desde el costado derecho. El centro de Mateo Cáceres llegó a Rick Lima que intentó la definición con un taco que anticipó a la defensa Xeneize, pero se fue desviado.

Sobre el final del primer tiempo, un pase de Angulo desde el centro para la llegada de Augusto Schott por la derecha acabó en un centro del lateral que dio en el brazo de Exequiel Zeballos. Correctamente, Zunino sancionó penal por mano del jugador del Xeneize.

De la ejecución se encargó Mateo Cáceres, que apuntó al costado izquierdo del arco local y se encontró con las manos de Agustín Marchesín, que desvió el balón al tiro de esquina. Fue lo último del primer tiempo.

Y en el arranque del complemento llegó el segundo gol. Un desborde de Lautaro Blanco por izquierda derivó en un preciso centro para la llegada de Miguel Merentiel a espaldas de Miguel Navarro. El atacante definió cruzado y venció a Herrera para el 2-0 parcial.

Durante el complemento Boca contó con numerosas ocasiones para ampliar la ventaja en el marcador, pero Milton Giménez no estuvo en su noche y desperdició varias ocasiones de frente a Herrera, que comenzó a erigirse como figura.

En el caso del visitante, Cáceres tuvo una chance muy clara con un cabezazo de pique al suelo que superó a Marchesín y dio en el travesaño. Estuvo cerca, pero la T tuvo dificultades para generar más ocasiones de peligro.

Federico Girotti sacudió la tranquilidad del partido con una buena acción individual en la que aguantó la pelota y encaró de izquierda a derecha para sacar un potente derechazo. El remate se fue apenas por encima del ángulo superior izquierdo del arco de Marchesín.

A los 44, después de que Boca desperdiciara dos contragolpes, llegó una clara chance para Augusto Schott. El defensor definió con un remate cruzado un balón suelto que quedó al borde del área grande, pero su disparo se fue desviado por el costado derecho del arco de Marchesín.

No pasó nada más en el partido. Boca controló las acciones y clasificó a los cuartos de final, en los que enfrentará a Argentinos Juniors. Ese partido se jugará en el estadio Alberto J. Armando, ya que el Xeneize siempre será local en caso de seguir ganando.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-0 Talleres.



Goles:

28’PT: Miguel Merentiel.

1’ST: Miguel Merentiel.



Incidencia:

46’PT: Agustín Marchesín (BOC) le contuvo un penal a Mateo Cáceres (TAL).



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Portilla; Mateo Cáceres; Luis Angulo y Rick Lima.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

5’ST: ingresó Federico Girotti por Mateo Cáceres (TAL).

25’ST: ingresó Tomás Belmonte por Miguel Merentiel (BOC).

26’ST: ingresó Emmanuel Reynoso por Juan Portilla (TAL).

32’ST: ingresó Ander Herrera por Carlos Palacios (BOC).

32’ST: ingresó Edinson Cavani por Milton Giménez (BOC).

37’ST: ingresó Rodrigo Battaglia por Leandro Paredes (BOC).

37’ST: ingresó Kevin Zenón por Exequiel Zeballos (BOC).

40’ST: ingresó Emiliano Chiavassa por Ulises Ortegoza (TAL).

40’ST: ingresó Nahuel Bustos por Rick Lima (TAL).



Amonestados:

11’PT: Matías Galarza (TAL).

33’PT: Luis Angulo (TAL).

39’PT: Leandro Paredes (BOC).

13’ST: Ulises Ortegoza (TAL).

37’ST: José Palomino (TAL).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Alberto J. Armando.