Después de 165 años, la Cámara de Diputados volverá a sesionar en el histórico Colegio del Uruguay

El emblemático Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, será nuevamente testigo de un hecho histórico. Después de 165 años, la Cámara de Diputados de Entre Ríos volverá a sesionar en el lugar que albergó la primera sesión de la Legislatura Entrerriana y donde funcionó durante muchos años, tras la sanción de la Constitución Provincial de 1860.

En el marco de las acciones que la Cámara baja viene llevando a cabo para abrir sus puertas a los entrerrianos y acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía, días pasados se reunieron para coordinar los detalles organizativos el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, el diputado Silvio Gallay, y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Juan Pablo Filipuzzi.

De izq a der: Juan Pablo Filipuzzi, Gustavo Hein y Silvio Gallay.

La jornada homenaje, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, comenzará por la mañana con un acto de apertura en el patio del Colegio. Posteriormente, se ofrecerá la conferencia “La ciudad que salvó el Congreso Constituyente de 1852”, a cargo del profesor Orlando Busiello. Las actividades continuarán con la reunión de comisiones, para finalizar con una sesión especial en el Salón de Actos Alejo Peyret, donde se tratarán los temas correspondientes al orden del día. Esta actividad será un momento propicio para valorar este espacio, fundado en 1849 por el General Justo José de Urquiza.

Por su parte, el diputado Silvio Gallay se refirió al acontecimiento “Siendo oriundo del departamento Uruguay, me enorgullece ser partícipe de este hecho sin precedentes donde la Cámara que integro se trasladará a su sitio de origen, como es el Colegio Superior del Uruguay. Destaco el esfuerzo que están realizando todos los integrantes para que esto se pueda llevar a cabo”. Más adelante, agregó: “Agradezco al presidente de la Cámara, sin cuya apertura y apoyo no sería posible acercar la Cámara de Diputados a la Costa del Uruguay, y al Decano de la FCyT, con quien pudimos articular cada detalle de este evento, que estoy convencido será histórico para los vecinos de Concepción y el departamento”.