Presentarán este viernes en Concordia, el libro sobre la biografía de Sergio Montiel

El libro del periodista Antonio Tardelli se presenta este viernes en Concordia.

El periodista Antonio Tardelli presentará este viernes 28 de noviembre en Concordia, su libro titulado “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”. La actividad tendrá lugar desde las 20, en la Biblioteca Julio Serebrinsky (Urquiza 721), con entrada libre y gratuita.

De reciente aparición, el texto recorre la vida del controvertido dirigente radical, que gobernó la provincia de Entre Ríos en dos ocasiones.

La biografía se inicia con el crimen de su padre, el teniente coronel Lino Hilario Montiel, en la provincia de Corrientes, en 1931, durante un levantamiento de signo radical, y llega hasta sus últimos días transitando por sus dos turnos de gobierno y deteniéndose –entre otros aspectos– en los severos enfrentamientos que a su debido momento mantuvo con Raúl Alfonsín, César Jaroslavsky y Jorge Busti.

En esta oportunidad, la presentación estará a cargo del periodista Gustavo Guaglianone y el autor de “Montiel” será entrevistado por su colega Laura Terenzano.

La biografia del caudillo radical será presentada luego en Concepción del Uruguay (viernes 5 de diciembre), Gualeguaychú (sábado 6) y Paraná (viernes 12).