Atlético Paraná ganó un partido clave por el Regional Federal Amateur

Atlético Paraná le ganó por la mínima expresión a Atlético María Grande, de visitante, y logró una buena victoria en su carrera por avanzar a la siguiente instancia en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol. El único gol del encuentro fue anotado a los 30 minutos la etapa inicial por intermedio de Silvio Ávalos, en un encuentro que se enmarcó en la quinta fecha de la Zona 4 de la Región Litoral Sur.

Por otra parte, ambos equipos finalizaron el cotejo con 10 futbolistas ya que en el equipo dueño de casa vio la tarjeta roja Federico Muller, mientra que en los de la capital entrerriana se fue antes al vestuario Nicolás Mendoza.

De esta forma, Atlético María Grande, que cerró su participación en la primera fase, lidera la Zona 2 con nueve unidades, seguido por Atlético Paraná con seis puntos. Cultural Aranguren, en tanto, cierre el escalafón sin unidades.

En la próxima fecha el Gato recibirá en el estadio Pedro Mutio a Cultural Aranguren. Necesita la victoria para clasificar a la siguiente instancia del certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).