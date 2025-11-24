Falleció un hombre de 39 años en un fatal accidente en el Acceso Norte de Paraná

Una nueva víctima en las rutas entrerrianas. Un joven de 39 años chocó en Acceso Norte de Paraná y perdió la vida durante la madrugada de este lunes. El automovilista circulaba en dirección a la ciudad de Paraná, perdió el control del auto e impactó contra los bloques de cemento que separan los carriles del acceso.

Según supo ANÁLISIS, la víctima se llamaba Sergio Otero y volvía de un casamiento que se realizó en los alrededores de la capital provincial. El incidente ocurrió a la altura de la planta de gas ubicada en el Acceso Norte de Paraná. Aún no se conocen los motivos por los cuales se desarrolló el hecho. El joven viajaba sólo en el vehículo.

La víctima era hijo de Juan José Otero, 47 años, uno de los suboficiales que murieron en la caída del avión learjet de la Brigada Aérea de Paraná el 9 de marzo del 2006 en Bolivia. En aquella tragedia, fallecieron seis tripulantes que iban a bordo del avión que había llevado al entonces ministro Ginés González García en ayuda humanitaria.