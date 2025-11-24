Casa Encendida será sede del lanzamiento de un disco, con artistas invitadas y música en vivo

El espacio cultural ubicado en Andrés Pazos 179 será escenario este viernes 28 de noviembre, a partir de las 21, de la presentación oficial del álbum Asonar, el nuevo trabajo musical creado por artistas paranaenses. La propuesta invita a compartir una noche que combina música en vivo e invitados especiales.

La noche reunirá a las artistas Maby García y Majo Scattini, y estarán acompañadas por invitadas que forman parte de su recorrido. Entre ellas estarán Thelma González, Carla Pérez Zárate, Valen Ludi y Chana Bertolami.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000, mientras que en puerta costarán $7.000. Para reservas, comunicarse directamente con las artistas al 343 5330876 (Majo) y al 343 4570930 (Maby).