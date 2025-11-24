Anses informó el cronograma de pagos de esta semana: asignaciones, pensiones y contribuciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a noviembre 2025. Tal como se establece en el calendario oficial, no hay acreditaciones el lunes 24 debido al feriado nacional, por lo que el cronograma sigue activo desde el martes. Las prestaciones de noviembre tienen un aumento del 2,08%, porcentaje asociado a la inflación registrada en septiembre.

En la cuarta semana del mes se abonan las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Prestación por Desempleo. La distribución se realiza, como es habitual, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilaciones, asignaciones y desempleo

El incremento del 2,08% aplicado en noviembre corresponde a la variación mensual de precios, calculada con dos decimales. Ese ajuste determina los montos que perciben los titulares de las diferentes prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Cómo consultar el próximo cobro

Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar fecha y lugar de pago a través del sistema disponible en la página web oficial de la Anses. El proceso requiere completar un breve formulario en línea.

Pasos para consultar si corresponde cobrarIngresar al portal oficial de la Anses.

Completar el formulario con número de CUIL o número de beneficio.

Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informa el lugar y la fecha de cobro, indicando desde qué día está disponible el monto y el plazo final para retirarlo.