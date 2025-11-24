La Escuela de Música, Danza y Teatro realiza la muestra de fin de año

La Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, dependiente de la FHAyCS Uader, llevará adelante la muestra anual denominada "Espacio Creativo" en el Auditorio Prof. Walter Heinze, ubicado en Italia 61, en la ciudad de Paraná. La presentación reunirá a estudiantes del nivel medio que a lo largo del ciclo lectivo trabajaron en el espacio de Práctica de Banda y Música de Conjunto, con el objetivo de compartir públicamente el proceso formativo y artístico desarrollado durante el año. La presentación está prevista para este martes 25 de noviembre, a las 19.

La propuesta surge como parte de las actividades de cierre de ciclo que la institución realiza cada noviembre, con la intención de ofrecer un espacio de encuentro para familias, docentes y la comunidad en general. En esta ocasión, la muestra permitirá observar el trabajo grupal e individual de los estudiantes que durante meses ensayaron distintos repertorios, abordaron contenidos técnicos y sumaron la experiencia de hacer música en conjunto, integrando instrumentos, voces y dinámicas de banda. La instancia busca poner en valor los aprendizajes adquiridos y brindar a los jóvenes la oportunidad de presentarse en un ámbito profesional.

El desarrollo del proyecto estuvo acompañado por los docentes María de los Ángeles Azziani, Fernanda Strack, Dario Siebenlist, Nicolás Serrano y Valentín Cosso, quienes coordinaron el espacio de práctica a lo largo del año. Cada uno aportó su experiencia en formación instrumental, dirección de ensamble y metodología de trabajo, con el propósito de fortalecer la expresión musical y la pasión artística de los estudiantes.

El Auditorio Prof. Walter Heinze es una sede habitual de conciertos y presentaciones pedagógicas de la escuela. Desde la dirección del nivel medio señalaron que actividades como esta cumplen una función central en la formación musical, ya que permiten que los estudiantes enfrenten el desafío de compartir su trabajo ante una audiencia real, un aspecto que los docentes consideran esencial para fortalecer la confianza y el talento de los estudiantes.

La muestra es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.