Pesar por la muerte de Sergio Otero, referente del Centro Experimental de Fotografía; su despedida este martes

El gestor cultural y docente Sergio Otero, de 39 años, falleció este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el Acceso Norte de Paraná. La noticia generó conmoción en el ámbito cultural entrerriano, donde Otero desarrolló una intensa labor vinculada a la formación y la producción artística.

Otero era parte central del Centro Experimental de Fotografía, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, que funciona en el segundo piso de la Casa de la Cultura. Desde ese espacio impulsó talleres abiertos y gratuitos orientados a la capacitación en técnicas fotográficas contemporáneas y artesanales, como cianotipia, revelado manual, registro de obra y experimentación con emulsiones naturales. Su gestión convirtió al centro en un punto de referencia para estudiantes, artistas y aficionados de distintas edades.

Formado en la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Otero también participó de proyectos autogestionados vinculados a la música y la producción artística. Su trabajo se destacó por el impulso a iniciativas colectivas y por la promoción del acceso democrático a la formación cultural.

La noticia de su fallecimiento fue recibida con pesar por colegas, docentes y exalumnos, que manifestaron su reconocimiento en redes sociales. Su partida deja un vacío en un espacio que en los últimos años había logrado consolidarse como una instancia activa de formación y encuentro para la fotografía en Entre Ríos.

Su despedida

Los restos de Sergio Otero serán velados en Lampertti, en calle Echagüe 727 de Paraná, desde las 22 de este lunes, partiendo el cortejo fúnebre a las 11.15 de este martes. La sepultura tendrá lugar mañana a las 12.15, en el cementerio Parque de la Paz, de San Benito.