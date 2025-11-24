Buen fin de semana largo para el turismo en la provincia: la ocupación hotelera alcanzó el 95%

Entre Ríos volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, registrando un promedio de ocupación hotelera del 95% en sus principales ciudades y complejos turísticos. El movimiento fue considerado “muy alto” por operadores del sector, con varios destinos alcanzando cifras cercanas al lleno total.

De acuerdo a los reportes del sector privado, localidades como Colón, Federación, Santa Ana, Villa Elisa, Rosario del Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y numerosos complejos termales trabajaron entre el 90 y el 100% de su capacidad, reflejando un flujo turístico excepcional en toda la provincia.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que el balance “fue muy bueno y nos alegra mucho”. Subrayó además que el resultado es fruto del trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado: “El trabajo en conjunto funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos”, publicó Ahora.

Las cifras del fin de semana largo confirman el crecimiento del turismo entrerriano y el impacto positivo de las acciones de promoción, ordenamiento y articulación implementadas por el Gobierno provincial en conjunto con municipios y prestadores turísticos.

Entre Ríos cerró así uno de los mejores fines de semana del año, con un movimiento que dinamizó la economía local y fortaleció al sector turístico en toda la provincia.