Echagüe celebrará su Fiesta del Deporte 2025

El Atlético Echagüe Club llevará adelante este viernes 28 de noviembre, desde las 20, una nueva edición de la Fiesta del Deporte, una propuesta que año tras año convoca a familias, deportistas, dirigentes y simpatizantes para reconocer el trabajo realizado durante toda la temporada.

El evento se desarrollará en el Estadio “Luis Butta” y está pensado como un espacio de encuentro, celebración y sentido de pertenencia para toda la comunidad del AEC.

La jornada contará con el tradicional desfile de todas las disciplinas, uno de los momentos más esperados por los chicos y chicas del club, y se realizará la distinción a los deportistas destacados, reconociendo logros individuales y colectivos.

Además, entregarán menciones especiales a todos los integrantes de los diferentes deportes, valorando el esfuerzo, la constancia y el compromiso que caracterizan a la institución.

Fuente: NG Digital