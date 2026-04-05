Leston se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional

Leston se quedó con la victoria al tomar la punta en un relanzamiento a poco del final.

Este domingo se definió la disputa de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario fue el sitio en el que los pilotos de la categoría telonera primero disputaron las series y luego participaron de la final.

En las series clasificatorias fueron de más lento a más rápido. La más veloz de las tres fue la tercera, que acabó en manos de Francisco Coltrinari luego de 10 minutos, 51 segundos y 902 milésimas de competencia. Lo siguieron Santino Balerini y Braian reinoso.

En la segunda serie de la jornada el ganador fue el paranaense Exequiel Bastidas. El de la capital entrerriana tardó 10 minutos, 56 segundos y 350 milésimas en completar los cinco giros de carrera. Con el resultado final quedó por delante de Tomás Vitar y Juan Pastori, que completaron el podio.

La primera serie, que acabó siendo la más lenta, terminó en manos del sorpresivo poleman Martín Leston. Tardó 11 minutos y 399 milésimas en completar las cinco vueltas que le dieron la victoria en la serie. Lo siguieron Renzo Blotta y Valentino Quattrocchi en el liderazgo de la carrera breve.

Llegado el momento de la final, Coltrinari partió como líder seguido por el paranaense Bastidas y el poleman Leston. En la partida se respetaron las posiciones, hasta que en la segunda vuelta se produjo el sobrepaso que cambió el liderazgo: Bastidas avanzó sobre Coltrinari para convertirse en el nuevo líder de la competencia.

El dominio del paranaense duró 13 vueltas, porque en el 15° giro entró el Auto de Seguridad y cambió todo. El relanzamiento perjudicó al entrerriano, que cayó del primer al tercer lugar, superado por Leston y Balerini, que ocuparon los dos primeros escalones del podio al finalizar la competencia. Sin embargo, con el resultado ya puesto, Balerini fue sancionado por un toque al paranaense y lo retrasaron al tercer lugar.

Bastidas acabó segundo, por lo que hubo algo de premio para el entrerriano. El cuarto fue Renzo Blotta y Tomás Vitar finalizó en el quinto puesto de la tercera final del Campeonato Argentino de 2026.

El calendario indica que la actividad volverá recién el 3 de mayo en el circuito San Juan Villicum.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 3 (en Rosario)

1°) Martín Leston (Peugeot): 34’57”183/1000.

2°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 1”306/1000.

3°) Santino Balerini (Peugeot): a 1”307/1000.

4°) Renzo Blotta (Peugeot): a 2”50/1000.

5°) Tomás Vitar (Nissan): a 3”761/1000.



Campeonato | Clase 2

1°) Tomás Vitar (Nissan): 97 puntos.

2°) Francisco Coltrinari (Peugeot): 96.

3°) Santino Balerini (Peugeot): 74.

4°) Exequiel Bastidas (Toyota): 74.

5°) Nicolás Posco (Ford): 70.