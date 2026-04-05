Trungelliti perdió la final del ATP de Marrakech frente a Jódar

Este domingo se llevó a cabo la final del ATP 250 de Marrakech con la participación del argentino Marco Trungelliti. El tenista nacido en Santiago del Estero hace 36 años disputó la primera final de su carrera frente al español Rafael Jódar, de 19 años, nacido apenas dos años antes del debut profesional del argentino.

En el juego no hubo equivalencias. El español superó al argentino en poco más de una hora de juego y se llevó el primer título de su carrera. Requirió de una hora y ocho minutos para imponerse por 6/3 y 6/2 y quedarse así con el primer título de su carrera. En su camino, el español ya había superado a otro argentino: en semifinales venció a Camilo Ugo Carabelli por 6/2 y 6/1.

Para Trungelliti una gran semana terminó de manera amarga. Quedó al borde de la primera consagración de su carrera, pero se metió por primera vez en el Top 100 de tenistas a nivel global. Se trata del tenista más longevo en obtener ese logro en los últimos 50 años.

Habitualmente destacado en el circuito Challenger, Trungelliti tuvo buenas actuaciones en este torneo dejando afuera de competencia al tercer (Corentin Coutet) y al primer (Luciano Darderi) preclasificados.

Clasificatorio:

6/3 y 7/5 vs. Hynek Barton.

7/6 (8) y 6/4 vs. Rei Sakamoto.

Dieciseisavos:

7/6 (5) y 6/2 vs. Henrique Rocha.

Octavos:

7/6 (4) y 6/3 vs. Kamil Majchrzak.

Cuartos:

4/6, 6/3 y 6/4 vs. Corentin Moutet.

Semifinal:

6/4 y 7/6 (2) vs. Luciano Darderi.

Final:

3/6 y 2/6 vs. Rafael Jódar.