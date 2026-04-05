Pesar en el peronismo por el fallecimiento del dirigente político y deportivo Juan José Martínez

El histórico dirigente político y deportivo Juan José Martínez falleció este domingo a los 69 años en su domicilio en la capital provincial como consecuencia de un problema cardíaco. Figuras del peronismo entrerriano despiden en redes sociales al reconocido “Cabezón”, que tuvo una extensa trayectoria en distintos ámbitos de la vida pública.

Juan José Martínez fue fundador de la agrupación Movimiento 8 de Octubre y presidió el club Sportivo Urquiza entre 2009 y 2017. En 2009, en la intendencia de Blanca Osuna, fue designado interventor del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem).

En la gestión de gobierno de Sergio Urribarri estuvo al frente del programa Mi Escuela Mi Club, destinado a la construcción de instituciones educativas en espacios cedidos por clubes de la provincia. Luego, asumió como director por Entre Ríos del Túnel Subfluvial, cargo en el que se desempeñó durante una década, hasta 2019. Después, ya en la gestión de Gustavo Bordet, integró el directorio del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV).

Los restos de Juan José Martínez son velados en la sala Sasfer hasta las 16 y serán sepultados en El Solar del Río a las 18, según informó el portal Ahora.

Los ex gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Urribarri recordaron a Martínez en sus redes sociales. Urribarri expresó “un orgullo enorme por su inmenso compromiso, su solidaridad, su coherencia y su coraje”.

El secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, Juan Enrique Ríos, por su parte, publicó: “Nos ha dejado un militante político y social comprometido con la causa del pueblo que se ganó el respeto de quienes transitamos el camino de la militancia”, publicó.

El presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez, también envió “un fraternal y respetuoso abrazo peronista para sus afectos”.

Desde el Túnel Subfluvial y el IAPV también se expresaron condolencias. "Su compromiso con la gestión pública y su dedicación al desarrollo de esta obra emblemática forman parte de la historia institucional de nuestro organismo", se indicó.