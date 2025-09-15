El dólar oficial anotó otra suba y cerró a $1.475 en el inicio de la semana

El dólar registró una nueva suba en el mercado argentino este lunes 15 de septiembre. La cotización oficial cerró en $1.475 para la venta y $1.425 para la compra en el Banco Nación, con un incremento de $10 respecto al cierre anterior. Esta variación diaria del 0,7% mantiene la tendencia alcista de la divisa, en un contexto de creciente incertidumbre económica y presión sobre el mercado cambiario.

Durante la jornada, el tipo de cambio oficial tocó un máximo intradiario de $1.480. La demanda se mantuvo firme, aunque sobre el final del día reaparecieron órdenes de venta a $1.473,50, lo que moderó el avance. En tanto, el dólar mayorista operó cerca del techo de la banda de “no intervención” establecida por el Banco Central, reflejando las tensiones acumuladas en el mercado.

Fuerte presión en los mercados paralelos y financieros

El dólar blue, que se negocia en el circuito informal, cerró a $1.455 para la venta y $1.435 para la compra, manteniéndose como uno de los principales termómetros del humor económico. Su cotización continúa siendo seguida de cerca por los ahorristas, en especial en escenarios de alta volatilidad como el actual.

En el mercado financiero, el dólar MEP cerró en $1.472,90, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.477,90 para la venta. Ambas cotizaciones muestran movimientos acotados pero consistentes, con tendencia al alza. Las operaciones en la bolsa reflejan una búsqueda sostenida de cobertura en moneda extranjera por parte de inversores.

Por su parte, el dólar cripto, que opera las 24 horas a través de plataformas digitales, finalizó la jornada en $1.481,59 para la venta. Esta modalidad sigue ganando protagonismo como vía alternativa para dolarizarse, especialmente fuera del horario bancario tradicional.

(Con información de El Cronista)