Un motociclista murió en el hospital de Concordia, tras un accidente sufrido el sábado en Chajarí

El informe oficial indica que a las 0.15 de este lunes falleció el joven que permanecía internado en el hospital “Delicia Concepción Masvernat” de Concordia tras ser derivado desde Chajarí, luego de sufrir un accidente de tránsito.

El hecho se produjo en la madrugada del sábado, en avenida Siburu y Estrada, cuando la moto en la que se trasladaba junto a otra persona chocó con una camioneta. “Los dos ocupantes de la motocicleta no llevaban casco protector”, se informó desde la Jefatura de Policía Federación el sábado.

Marzoratti, de 21 años, sufrió politraumatismos y traumatismo de cráneo. En principio fue asistido en el hospital “Santa Rosa” y, luego, derivado al hospital de Concordia desde donde se informó de su deceso, consignó Chajarí Al Día.