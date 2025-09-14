Desbaratan banda que se dedicaba a traer autos robados desde Buenos Aires a Entre Ríos

La pesquisa se inició el pasado 12 de septiembre, cuando efectivos policiales secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok en un taller.

En el marco de una investigación por asociación ilícita, este domingo se llevó adelante una serie de allanamientos en Concordia, que permitieron desbaratar parte de una banda dedicada al traslado de vehículos robados desde Buenos Aires.

La pesquisa se inició el pasado 12 de septiembre, cuando efectivos policiales secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok en un taller mecánico de barrio Carretera La Cruz. Según pudo confirmar la investigación, el rodado había sido sustraído tres días antes, el 9 de septiembre, en territorio bonaerense.

Gracias al trabajo de inteligencia realizado, los investigadores lograron identificar al conductor que habría dejado la camioneta en ese lugar, lo que derivó en nuevas medidas judiciales.

En la tarde del domingo se concretaron dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías de Concordia. Los procedimientos arrojaron resultados positivos: se secuestró una motocicleta Honda Wave, seis envoltorios con cocaína, una suma de $21.600 en efectivo y diversos elementos de interés para la causa. Además, se halló un automóvil Fiat Palio que también tenía pedido de secuestro vigente por robo en la provincia de Buenos Aires.

Por disposición del fiscal interviniente, Tomás Tscherning, tres personas fueron detenidas: dos de ellas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la tercera por receptación sospechosa de bienes.

Fuente: El Entre Ríos / Jefatura de Policía Concordia