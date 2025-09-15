Werner, tras otro abandono en el TC: “Hay que enfriar la cabeza y ordenar”

Mariano Werner vivió otro fin de semana para el olvido en el arranque de la Copa de Oro del TC.

El paranaense Mariano Werner habló luego de otro fin de semana para el olvido en San Luis, en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera. “Largué y ya venía con temperatura, así que no pude hacer nada. Traté de tirar menos revoluciones. Cuando largué estaba en 100, después 105. Esperé un pace car, pensando que podía tener algo en el radiador que complique, pero no fue”, contó en el inicio.

Ante la consulta sobre cómo seguirá la temporada, el piloto de la capital entrerriana fue claro: “Hay que barajar y dar de nuevo. Hay veces que la mala racha hay que pasarla. No hay que olvidarse que hemos tenido muy buenas también. Son cosas del deporte”.

En otro tramo, el tres veces campeón de la categoría reconoció que la temporada no está siendo la esperada, pero mantiene la fe en su equipo. “No viene siendo el año que debería ser. Por supuesto que uno siempre tiene la fe de poder cambiarlo. Sé del conjunto que tengo, han trabajado mucho, pero por más que uno pelee y trabaje, hay algo de mala suerte que no es trabajo, porque sé que el trabajo ha estado”.

Y agregó en declaraciones a Campeones: “Hay que enfriar la cabeza y ordenar, barajar y dar de nuevo en todo sentido, la calma, la tranquilidad. Sé que tengo el mismo grupo humano que me llevó a los campeonatos”.

En el final, Werner se refirió a su relación con Rody Agut y la importancia de no contagiar la mala suerte al resto. “No he querido afectar también la relación con Rody, por eso le pedí un cambio, porque también cuando uno viene con mala suerte también, un poco contagia al resto. Pero es evidente que no era solo eso”.