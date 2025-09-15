Torneo Regional Federal Amateur: Atlético Paraná confirmó que Mauricio Chiementín será su DT

El flamante DT del Gato tiene experiencia en el TRFA y fue finalista en 2024.

Mauricio Bruno Chiementín fue anunciado este lunes como el nuevo director técnico de Atlético Paraná para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). Luego de la consagración en el Torneo Apertura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), la comisión directiva del club de calle Ruperto Pérez decidió que el cuerpo técnico de Nicolás Suárez, con él incluido, formen parte del cuerpo técnico del flamante DT.

Se trata de Nicolás Suárez, el entrenador del equipo campeón en la LPF 2025, y sus colaboradores: Pablo Randizzi, Julián Giménez y Alejandro Castro.

Con una interesante experiencia en el fútbol argentino y experiencia internacional, el nuevo técnico del Gato se desempeñó en China como director de la sociedad deportiva conformada por Beijing Sport University, Inner Mongolia y Hebei Elite.

A lo largo de su carrera dirigió todas las divisiones de Colón de Santa Fe (2000-2011 y 2013-2015), fue campeón con Colón de San Justo en 2012, condujo a San Martín de Formosa en el Federal A y trabajó como ayudante de campo en Boca Unidos durante el Torneo Nacional B 2016.

Entre sus principales logros se destacan el ascenso al Federal A con San Martín de Formosa, títulos nacionales y regionales con Colón de San Justo, Platense Porvenir y Colón de Santa Fe, además de una reconocida labor en captación y scouting, donde promovió jugadores como Lucas Alario, Gerónimo Poblete, Lucas Mugni y Jonatan Bauman (exPatronato).

Con paso por la coordinación de divisiones juveniles y una marcada trayectoria en el desarrollo formativo, el entrenador combina experiencia en primera división con un fuerte perfil de trabajo en inferiores.

Además de un paso por el fútbol de China, Chiementín fue finalista del Torneo Regional Federal Amateur con Colón de San Justo en 2024. Su última experiencia a nivel nacional fue en el Club San Jorge de Santa Fe en el último TRFA.