Fuerza Entre Ríos realizó el cuarto encuentro de mujeres en Concordia

El frente peronista Fuerza Entre Ríos continúa desarrollando conversatorios en toda la provincia con el fin de intercambiar sobre temáticas que atraviesan las mujeres entrerrianas y construir una agenda legislativa con perspectiva de género. Este sábado las candidatas a legisladoras nacionales Fabiana Leiva, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay, encabezaron un encuentro en Concordia.

Participaron de la actividad Mireya López Bernis, Leticia Poncinibbio, Carolina Amiano, Claudia Villalba, Cielo Petit, Blanca Bou y Marcela Sbresso, según se indicó a través de un parte de prensa.

La candidata a diputada nacional Fabiana Leiva destacó la posibilidad de recibir a las mujeres en su ciudad y agradeció “el acompañamiento y la generosidad de las compañeras, que desde cada uno de sus lugares de trabajo y de lucha brindan apoyo y afecto”.

Asimismo, puso de relieve “la valentía, altura y seriedad para dar las discusiones en un momento difícil” de quienes integran la lista y valoró la “jornada de escucha y de esperanza en un futuro mejor”.

A su turno, Marclay se refirió a la situación de las mujeres que “ahora no encuentran cierta referencia porque no está el Ministerio de Mujeres y se han caído los programas”; a la necesidad “de mirar en dónde está la urgencia”; y a la “economía que nos azota todos los días porque la mayoría somos jefas de hogares y estamos al frente del cuidado”.

Por otro lado, manifestó: “Estamos muy orgullosas de este espacio de diálogo que estamos construyendo en toda la provincia para generar una agenda legislativa con perspectiva de género”. También remarcó la presencia de la juventud feminista.

La candidata a senadora nacional, Adriana Meza Torres, expresó que “cada encuentro es más movilizador y se está encendiendo un motor muy importante que son las mujeres peronistas trabajando”.

Acompañaron la actividad los candidatos a legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel, Andrés Sabella y Daniel Cedro, y el intendente de Federación, Ricardo Bravo.