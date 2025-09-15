Abigeato: “Hay una misma banda que se va moviendo por la provincia”, advirtió Martiarena

El director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, se refirió a la problemática que están viviendo los productores agropecuarios de la provincia por los constantes robos de animales, por lo que se reunieron con el procurador General de Entre Ríos, Jorge García. Por otra parte, dijo que “no hay expectativas” del sector con el Presupuesto que presentará Milei.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Martiarena explicó que “hoy lo que pasa en la provincia es que el personal policial actúa de manera muy eficiente y los delitos se terminan diluyendo por el patrullaje que hacen, donde detectan a gente con las manos en la masa con carne y con todo lo necesario para hacer una carneada y a las dos o tres horas está de vuelta en su casa, por eso lo que reclamamos son penas más duras y ahora estamos armando los pedidos para presentar a la Legislatura para que generen Fiscalías específicas al respecto”.

En cuanto a la cantidad de casos de abigeato, indicó: “No tengo el número especifico de casos, pero todas las semanas hay algún delito, uno o dos, y los responsables salen a la calle en cualquier momento, lo que genera mucho repudio en la sociedad y en el mismo personal de la policía cuyo esfuerzo se ve debilitado”.

En ese marco, planteó que “en general, la venta a carnicerías de la carne producto de estos delitos es moneda corriente, pero a menor escala que en otros tiempos. Hubo momentos, al menos en Gualeguaychú, en que se robaron camiones jaulas completos de hacienda y eso hoy no se ve, se van robando de a uno, pero por más que sea algo menor, no deja de ser un delito”. “Además hay otras cuestiones; por ejemplo, hace unos días un productor los agarró en el campo y, por suerte, no le salió el tiro de la escopeta porque si no hoy estamos hablando de que un productor mató a un delincuente. Y se está viviendo está situación de que la gente no puede, ni siquiera, dejar su casa un rato porque entran a robar también en las viviendas, y hay que encerrar todos los animales a la noche. La realidad es bastante compleja. Y sobre todo, destacar que esto no es porque la policía no circule o no los agarre, todos sabemos quiénes son”, apuntó.

Ante ello, dijo que tras la reunión “pudimos obtener el compromiso del procurador (Jorge) García es que lo que depende de él, van a aumentar la presión para que pueda haber juicios abreviados y otras cuestiones que son de la técnica judicial”.

De todos modos, el dirigente rural reiteró que “sin dudas, lo que se necesita es una Fiscalía especial, quizás no por Departamento, pero al menos dividiendo la provincia por regiones –norte-centro y sur- en la que puedan atender estos casos y conseguir las penas necesarias”. “Además, a veces no escuchan, pero son los jueces los que los liberan rápidamente y hasta que se resuelva cómo es la situación, esta gente en la casa cuando en realidad deberían estar en la cárcel”, sentenció.

Consultado por las zonas donde más se producen estos delitos, advirtió que “van rotando, siempre son la misma banda que se va moviendo por la provincia. Siempre tienen conexión, se mueven por una cierta zona. Hoy lo que más aqueja es la zona de Bovril y La Paz donde están sucediendo muchísimos delitos y se sabe con nombre y apellido, el ‘pedigree’ de cada uno, y los tipos quedan en la casa”.

“Los delitos que se están produciendo son de menor escala, es carne que cargan dentro de un baúl que las terminan vendiendo a menor escala o incluso en sus propias casas. A mí me llegan las ofertas de carne mucho más barata que no tienen relación con el costo que puede tener en una carnicería”, mencionó.

Presupuesto nacional

Consultado por el anuncio del Presupuesto 2026 que esta noche realizará el Presidente Javier Milei, Martiarena reconoció que “expectativas respecto del agro no vemos; sin dudas tener un Presupuesto da un poco de alivio al país para toda la cuestión económica que se vive, y es necesario que eso pase. Si será bueno o malo lo que presente, no lo sé, lo veremos en breve”-

“Pero sin dudas hay muchas cosas que acomodar desde lo político, todo lo que hoy pasa en el gobierno después de las elecciones, donde cada uno hará el análisis de porqué pasó, realmente repercute en la economía de todos, con un dólar que subió, las tasas que se fueron por las nubes, lo cual hace que el interés sea totalmente improductivo. Hoy sin dudas el que tiene dinero lo pone a dar vueltas y no a producir, y eso es un problema grandísimo que, sin dudas, es económico, pero quizás enraizado por una cuestión política. A veces es todo muy complejo”, explicitó.

En el mismo sentido, evaluó que “pensar que en Buenos Aires faltaron votar más de 5 millones y medio de personas, es una cuestión que el gobierno debe analizar para que eso no pase en octubre. Y sin dudas eso muestra también que hay una gran desesperanza, toda la vuelta a la cuestión de la corrupción genera una gran incertidumbre y por eso la gente no va a votar. Pasa con nuestro sector, que, si bien en muchos lugares se apoyó al gobierno, no apoyamos estas cuestiones en las que se ha visto envuelto el gobierno”.