Diego Ramos vino a Paraná con la obra Sex y fue al gym

Este viernes llegó a Paraná el actor Diego Ramos, protagonista de la obra Sex, de José María Muscari, que se presentó en el Teatro 3 de Febrero, y que venía de Gualeguay donde subió al escenario del Teatro Italia.

Aprovechando la estadía en la capital provincial, Diego Ramos decidió continuar con su rutina de entrenamiento y sorprendió a los asistentes del gimnasio, que está ubicado en el shopping de calle Corrientes y San Lorenzo. Al ser descubierto, no dudó en saludar y en posar para las fotos.

El espectáculo teatral que aborda el sexo como tema central, repasa las distintas aristas como los tabúes, el cuestionamiento de las formas tradicionales y las nuevas búsquedas. La obra está realizando una gira por el país y el elenco se completa con Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera.

Este sábado a las 21, en Santa Fe, Sex se presentará en ATE Casa España, en Rivadavia 2.871.