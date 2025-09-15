Flotta repasó un nuevo fin de semana del fútbol grande en la Argentina

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), el entrenador se refirió en el comienzo al buen momento que atraviesa Unión de Santa Fe en la Zona A del Torneo Clausura. “Tiene 15 puntos, +7 de diferencia de gol. La verdad es que hay que sacarse el sombrero con Madelón, cada vez que va al club lo pone en los primeros planos. Es uno de los entrenadores más queridos del fútbol argentino y una gran persona, además”.

Y agregó: “Vive un buen presente de Unión”.

En otro tramo, Flotta se refirió al gol olímpico de Di María ante Boca y contó el motivo de la denominación de la jugada, lo que data de mucho tiempo atrás. Y manifestó: “Di María está en un gran nivel, está en una Liga competitiva como la Argentina”.

Y sobre una posible vuelta a la selección, dijo: “Puede haber conversaciones para convencerlo y que juegue el Mundial y si él se siente bien, podría jugar perfectamente. Scaloni no va a descartar un jugador que le puede servir, creo que si se le insiste puede revertir la decisión”.

Y enseguida agregó: “A la selección le hace falta porque todavía no se consolidó alguien que lo pueda reemplazar. Di María es un jugador con experiencia, que se lo ve bien físicamente y viene jugando bien.

Escuchá toda la columna acá: