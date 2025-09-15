Nueva edición de Jueves de Letras en el Foro Cultural de la UNL

Se llevará a cabo una nueva edición del ciclo Jueves de Letras en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral, ubicado en 9 de Julio 2150, en la ciudad de Santa Fe. La propuesta forma parte del programa Foro Abierto Letras 2025, impulsado por la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, y se presenta como un espacio que reúne talleres, presentaciones de libros, lecturas en vivo, feria editorial, intervenciones artísticas y una performance de cierre. La entrada será libre y gratuita para la mayor parte de las actividades. La jornada se vivirá este jueves 18 de septiembre, a partir de las 15:00.

El ciclo Foro Abierto Letras se suma a otras líneas de trabajo cultural desarrolladas por la UNL en artes visuales y escénicas, y tiene como propósito construir una programación abierta a las propuestas de la comunidad artística. Desde la universidad pública, se entiende a la cultura como un derecho fundamental que debe garantizar acceso, participación y producción colectiva. La jornada comenzará con el taller "Grabado en Santa Fe: marcas de la cultura autogestiva", que tendrá lugar en la Sala Cello desde las 15:00 hasta las 18:00. Estará a cargo de Germinal Soto Tredici, Eva sin culpa y Candela Ré, y propone como actividad central la realización de un fanzine colectivo construido a partir de relatos de los participantes. El propósito es elaborar un mapa de la cultura under y autogestiva local a través de esta producción conjunta. La participación requiere inscripción previa mediante este formulario, ya que los cupos son limitados, y tiene un costo de $10.000 para público general y $7.000 para estudiantes.

A partir de las 18:00, en la Biblioteca Gálvez del Foro Cultural, se realizará la presentación de dos libros. En primer lugar, se dará a conocer El intruso, de Maximiliano Acevedo con ilustraciones de Nacho Barreda, y luego La leyenda de Ámaco: La dinastía perdida, de Leonardo Nahuel D’Auria. La coordinación de este segmento estará a cargo de Jorge Roldán, quien guiará el intercambio con los autores y los asistentes.

Las actividades continuarán desde las 19:00 con una ronda de lecturas en vivo, a cargo de una serie de escritores y escritoras invitados. Están confirmadas las participaciones de Alberto Serruya, Antonella Filippa, Josefina Decoud, Rosana Sgridotti, Héctor Horacio Pez, Agustina Dettler, Trudy Pocoví y Leo Pez. Cada uno compartirá textos de su propia autoría, con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre diferentes voces de la literatura.

El cierre de la jornada está previsto para las 20:30, con la performance titulada "Memoria de agua". La propuesta se basa en poemas de Juan Manuel Alfaro y estará interpretada por Ernesto Méndez en música y Nilda Godoy en voz.

Feria y activaciones

Durante la jornada se desarrollará en la Biblioteca Gálvez la feria de libros y arte gráfico con la participación de Keremos Kultura, Saralaar, Aceituna Encuadernación, Albergue Libros, Gi Curioni, Gonzalo Geller, Plan B Ediciones, La Mosca en la Trama, Suspiro Editorial, la Biblioteca Gálvez y Ediciones UNL.

En el hall del Museo Histórico UNL podrá visitarse la activación "Tramas de tinta: desde la matriz histórica", un viaje por la historia de la producción impresa y su oficio de creador.

Excepto el taller, todas las actividades de la jornada serán con entrada libre y gratuita.