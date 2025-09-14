Miles de fieles celebraron a María Inmaculada de la Concordia este domingo

Unos 2.000 peregrinos asistieron a misas y festejos en la Fiesta de homenaje a la Patrona de la Diócesis de Concordia.

Miles de fieles se congregaron este domingo en la ciudad de Federación para rendir homenaje a la patrona y protectora de la Diócesis: María Inmaculada de la Concordia.

La Iglesia Católica de la Región de Salto Grande celebró su fe este domingo con una gran participación de peregrinos llegados desde las zonas pastorales que integran la diócesis.

A las 9 comenzó la recepción de peregrinos en el Anfiteatro “Juancho Garcilazo” para luego asistir desde las 10 a la misa presidida por Monseñor Gustavo Zurbriggen.

Concluida la eucaristía, se realizó la procesión con la imagen peregrina rumbo al templo parroquial, el Centro Mariano Diocesano. Allí se encuentra entronizada la imagen histórica de la patrona de la diócesis.

Luego, los peregrinos partieron hacia la costanera para continuar al mediodía con un festival en Playa Baly.

La jornada de adoración tendrá como últila actividad a las 19 una Misa en el Templo Parroquial.

