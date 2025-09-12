Concordia se posiciona entre las primeras diez ciudades del país como destino de ferias y exposiciones

Luego de siete años, la ciudad de Concordia se posiciona nuevamente entre las diez ciudades con mayor número de ferias y exposiciones de la Argentina, de acuerdo con el Anuario 2024 de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA). Este logro reafirma su lugar en un sector estratégico para el desarrollo turístico y económico.

Dicho reconocimiento cobra un valor especial, ya que Concordia es la única ciudad de la provincia de Entre Ríos y una de las pocas fuera de los grandes polos metropolitanos en alcanzar esta distinción. La última vez que había figurado en este ranking fue en el año 2018, y después de siete años regresa con fuerza, evidenciando un crecimiento sostenido y una renovada capacidad de atracción.

En sintonía, el Observatorio Turístico local y el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones (OETR), detallaron que el año 2024 marcó un punto de inflexión, ya que el Centro de Convenciones de Concordia duplicó su participación como espacio de encuentros respecto a 2023. Además, la agenda de actividades se diversificó, abarcando temáticas como turismo y hotelería, agricultura y ganadería, arte y diseño; con un fuerte protagonismo del ámbito académico, seguido por los sectores asociativo, deportivo, gubernamental y corporativo.

Este nuevo reconocimiento nacional reafirma su capacidad para convocar y sostener encuentros de gran escala, consolidando su perfil como destino estratégico en el turismo de eventos y reuniones. A ello se suma la inminente apertura del Aeropuerto Concordia, que ampliará la conectividad de la ciudad y de toda la región de Salto Grande -Federación y Salto (R.O.U.) como aliados naturales-, abriendo un horizonte de nuevas posibilidades para el desarrollo del sector.

Desde el inicio de la actual gestión, la Subsecretaría de Turismo implementó diferentes instrumentos de gestión del segmento, qué luego fueron validados por el Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcotur), cómo por ejemplo, la matriz de acompañamiento a congresos, ferias y reuniones en la ciudad, asegurando un uso transparente de los recursos y potenciando el impacto turístico y económico de cada evento. Es así, que la Capital Nacional del Citrus proyecta un futuro en el que la profesionalización, la innovación y la sostenibilidad marcan el rumbo, consolidando a la ciudad como un referente elegido para congresos, ferias, eventos y exposiciones de alcance nacional e internacional.