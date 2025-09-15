Rody Agut confesó cuando Mariano Werner dejó de usar sus motores de TC

La última fecha del Turismo Carretera, que fue el inicio de la Copa de Oro de la temporada 2025, volvió a causarle dolores de cabeza para el paranaense Mariano Werner. El tricampeón no tuvo un buen desempeño en la serie, por lo que decidió cambiar el motor para la final. No obstante, volvió a tener problemas y sumo un nuevo abandono.

En medio de la actividad, Carburando dialogó con Rody Agut, quien reveló desde cuando no trabaja más con Mariano Werner: “En San Juan pusieron otro motor, y paró por la bujía. No era mío, tenían un quilombo ahí. A Buenos Aires también fue con motor de Guillermo Pianca, ese día no trabajé con Mariano, ¿Qué voy a ir a hacer?”.

Asimismo, destacó como tomó esta decisión de Werner de no trabajar más junto a él: “Encaró bien esta parte, te jode todo, pero estoy acostumbrado. Empecé a trabajar en el TC en 1987, tuve idas y vueltas con varios. Acá estoy arrancando con Marcos Quijada y Matías Jalaf, estamos bien”.

Y añadió: “No hablamos nada, la vez pasada fue previo a las Pick Up que charlamos un poco. El motor que se le rompió fue el de Posadas que se rompió una válvula, después tuvo inconveniente en la bujía, que no sé qué paso. Creo que todo lo que hicimos estaba bien, ellos deben saber que paso, estoy creído de eso”.

Y cerró: “La falta de resultados, porque la potencia estaba, en Córdoba ganamos, en La Pampa veníamos bien, tuvo problemas en la bujía. La potencia estaba, él necesitaba el cambio por compromisos”.