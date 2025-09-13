Explosivas declaraciones contra Rossi de un miembro de su gabinete: “Meten la mano en la lata permanentemente"

Alberto José Alarcón, secretario de Producción y Comercio de la Municipalidad de Santa Elena, publicó en redes sociales un video en el que expresó fuertes críticas y acusaciones contra el gobierno local que encabeza Domingo Daniel Rossi (PJ).

Alarcón contó en el video que es parte del equipo de Rossi desde 2019 y que tuvo en los últimos tiempos graves diferencias con el intendente, que ya no le dirige más la palabra y que desde agosto dejó de cobrar su sueldo, pero aún no presentó su renuncia ni fue despedido del cargo.

Entre otras críticas, calificó de “nefasto, desastroso y hambreador” el gobierno de Rossi y señaló “la desesperación del intendente de salir en todas las redes sociales para que se vea que hay deporte, turismo y que la cosa se está moviendo, pero nada de eso ocurre”.

“Es la isla de la fantasía, una caricatura es este hombre al que la edad le está haciendo mella y está medio gagá”, disparó Alarcón. “Empieza necesitar ayuda y a buen puerto fue: se la da la señora, que de lo que es un gobierno no sabe absolutamente nada”, dijo luego, en referencia a la senadora provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz), esposa de Rossi.

Más adelante, contó que en el marco de sus funciones como secretario de Producción y Comercio, organizó la participación de la localidad en exposiciones en distintos lugares del país y que hubo una en Rosario y otra en Costa Salguero desde que se alejó de la gestión y nadie del gabinete se ocupó de organizar un stand. “Siempre hice todo yo porque dentro del municipio encontrar un poco de materia gris es medio difícil”, advirtió.

Alarcón contó también que fue él quien llevó 170 millones para el emplazamiento “de un parque industrial que no existe” y dijo que los fondos se depositaron en una cuenta de Banco Nación en la sucursal La Paz “a nombre del intendente porque nadie toca nada salvo las manitos de él”.

Luego, comentó que esta semana había que organizar un stand de Santa Elena en una expo importante en Costa Salguero y que la ciudad no participó. No obstante, expuso: “Como el intendente necesitaba hacerse propaganda lo mandó de vacaciones a Francisco, el hijo, que es secretario de Gobierno y es un chico de 40 años, bastante grandecito, que de gestión, trabajo y tener ideas, nada”.

“No sé si fue con la amante, la novia, la señora, los dos tomados de la mano, pero como no pagaron el stand no estuvieron en ningún lado. Salió en redes algo gracioso que es la manito de una señorita con un viejo folleto del Parque Industrial porque ingresaron como cualquier visitante. Son unos mentirosos”, calificó.

Sobre el final del video, Alarcón anticipó que “es el primer tema” del que quiere hablar y que comenzará a hacer “un repaso general desde 2019 a la fecha para desenmascarar a este intendente impresentable”. Turismo, uso de recursos, microcréditos, licitaciones y compras fueron algunos de los temas que prometió desarrollar. “Cómo metieron la mano en la lata permanentemente”, resumió.

“En 2027 no lo pueden reelegir y no tiene a quien poner. Si es por la familia, hagamos una colecta para comprar un cerebro. La culpa la tiene el pueblo por elegir a semejante personaje que lo único que hace es llenarse los bolsillos. Si va a haber justicia para el presidente, ¿por qué no para este señor chiquitito? ¿por qué no tiene que ir preso?”, se preguntó finalmente Alarcón.