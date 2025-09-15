“Dimos un paso muy grande para la clasificación”, resaltó Gabriel Gómez

Patronato ganó un partido clave frente a Quilmes y se mantiene en zona de Reducido de la Primera Nacional. Luego del triunfo por la mínima expresión, el director técnico Gabriel Gómez dialogó con la prensa y no ocultó su satisfacción por lo mostrado por sus dirigidos. “Sufrimos porque no lo pudimos resolver antes, en las transiciones que tuvimos en el segundo tiempo, pero estoy muy contento con el grupo porque salió dolido del último partido y fue protagonista con un rival que tiene buenos jugadores. Así que dimos un paso muy grande para la clasificación”.

El DT recordó la autocrítica que realizaron durante la semana tras la derrota en Córdoba y remarcó: “Fue una muy buena charla que tuvimos, trabajaron muy bien, siempre lo hacen. Te das cuenta que hay una autocrítica en serio de todos y lo dije, era el responsable número uno y los chicos hoy se brindaron todo y me ponen muy contento”.

Más adelante resaltó: “En cuestión de actitud este equipo nunca tuvo problema. Tuvimos niveles altos, de muy pocos jugadores se pueden decir que no estuvieron en el nivel. Cuando vos tenés el 90% del equipo así terminás jugando bien”.

Sobre las dificultades que se le presentaron al equipo cuando el rival quedó con un jugador menos, el técnico explicó: “Hay una ansiedad de ganar todo, nos pasó porque lo sufrí y corrimos ese riesgo, pero es normal, el fútbol es así. Tuvimos las situaciones, pero sufrimos porque no pudimos resolverlo”.

En el final, el DT se refirió al carácter del plantel: “Me gustó que salgan así porque todos estaban enojados el otro día, son los que más sufren, los jugadores”.

Y cerró: “A veces son injustas las críticas muchas veces, con un grupo de chicos que da todo y sigue peleando arriba”.