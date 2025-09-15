La joven que murió en un choque en Paraná era la hija de un referente de AGMER local

Este lunes se registró un fatal accidente en la ciudad de Paraná que dejó como saldo el fallecimiento de una joven que se conducía en una motocicleta. La víctima fue identificada como Julia Tactagi, de 24 años. Se trata de la hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de AGMER Paraná.

El trágico siniestro vial ocurrió en Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo de la capital entrerriana y se vieron involucrados tres vehículos: una motocicleta de 110 cc en la que iba la víctima, un colectivo de la Línea 4 del transporte urbano de pasajeros y un automóvil Hyundai.

Todos transitaban por el lugar en mismo sentido de circulación cuando la Guerrero Trip intenta sobrepasar ambos vehículos por el espacio existente, por medio del carril y colisiona con el espejo retrovisor del automóvil. En ese momento, pierde el control, cae a la cinta asfáltica y es pisada por las ruedas de colectivo.