¿Volverá la noche de los bastones largos en la educación?

Foto de la "Noche de los Bastones largos" del 29 de julio de 1966, cuando la dictadura de Ongania desalojó distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y reprimió a las autoridades, los profesores y alumnos.

Hoy, 11 de septiembre, es un día sagrado para todos los que hemos sido educados en la escuela pública. El Día del Maestro era un título ampuloso, pero para nosotros ha sido siempre el reconocimiento a la tarea de nuestros educadores en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad pública.

Y en el marco de este reconocimiento me enteré que el Presidente de la Nación ha vuelto a insistir en el veto para quitar el financiamiento a las universidades públicas. Esto me hace acordar al lamentable proceso conocido como La Noche de los Bastones Largos, que aplicó Onganía luego de haber derrocado al gobierno de Arturo Illia.

Por eso se fueron del país más de tres mil científicos, lo que generó una enorme pérdida humana y pérdidas en el campo del conocimiento, del desarrollo e incluso del económico.

Espero que no estemos frente a una nueva Noche de los Bastones Largos, y también espero que los diputados y senadores estén a la altura de las circunstancias y vuelvan a impedir el veto con el que se pretende atacar la autonomía universitaria. ¡Feliz día a todos los maestros y maestras!

(*) Diputado provincial por la UCR