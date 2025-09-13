Falleció Asunción Olmedo, ex intendenta de Santa Elena

miles de familias de Santa Elena reconocen en Olmedo a la mujer que tendió su mano para que pudieran levantar un techo digno.

Esta mañana, en la ciudad de Paraná, falleció la arquitecta, profesora y ex intendenta de Santa Elena Lucía Asunción Olmedo, quien permanecía internada en la Clínica Modelo atravesando un delicado cuadro de salud.

Olmedo fue una mujer de compromiso inquebrantable con su comunidad. Arquitecta de profesión y docente de vocación, volcó su vida a la gestión pública con un fuerte perfil social. En el período 2003-2007 acompañó a Domingo Daniel Rossi como compañera de fórmula, y en abril de 2007 le tocó asumir la intendencia tras la destitución de Rossi por enriquecimiento ilícito(con tres años de prisión condicional, inhabilitación por ocho años y una multa de 90 mil pesos). El 16 de abril de ese año juró ante el Concejo Deliberante y completó los meses restantes del mandato.

Como la fórmula Rossi–Olmedo se había impuesto en las elecciones del 18 de marzo de 2007, y dado que Rossi quedó inhabilitado, ella se convirtió en la legítima heredera del cargo y asumió nuevamente el 10 de diciembre de 2007, frente a más de dos mil vecinos que la acompañaron.

Más allá de las tensiones políticas de la época, su recuerdo perdura por lo humano: miles de familias de Santa Elena reconocen en Olmedo a la mujer que tendió su mano para que pudieran levantar un techo digno y soñar con un futuro mejor. Fue intachable en su conducta pública, de gran corazón y empatía, cualidades que la hicieron una referente querida y respetada, incluso por quienes pensaban distinto.

Hoy Santa Elena despide a una dirigente que marcó huella, no solo desde la política, sino desde el amor y la sensibilidad social que la acompañaron hasta el último día.