Uader prepara los festejos por el Día del Estudiante, con deportes y música en vivo

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) anunció la realización del Fogón del Estudiante, una jornada de actividades recreativas, culturales y deportivas que tendrá lugar el viernes 19 de septiembre en el Campus de Paraná, ubicado en calle Espejo, entre Sarobe y El Paracao. El encuentro se desarrollará desde el mediodía hasta el atardecer. La propuesta está destinado a toda la comunidad estudiantil de la institución.

La propuesta es organizada en conjunto por la Facultad de Ciencias de la Gestión (FCG), la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT). A lo largo del día se dispondrán diferentes espacios para el desarrollo de torneos deportivos, presentaciones artísticas y actividades abiertas, con la intención de ofrecer un punto de encuentro común para los estudiantes de las distintas unidades académicas.

Para la ocasión, se anuncia una propuesta amplia y colorida, que contempla torneos de fútbol y vóley (con inscripción previa), DJ y bandas en vivo, stands institucionales y de emprendedores, open mic, patio gastronómico, juegos de mesa, regalos, premios y otras sorpresas.

Uno de los momentos centrales de la jornada será al final de la tarde, cuando se encienda un fogón en el predio del Campus. Desde la organización explicaron que este gesto busca simbolizar la construcción colectiva y la pertenencia a la universidad pública provincial, en un contexto que reúne a estudiantes de diversas carreras y disciplinas.

Las actividades serán libres y gratuitas.