Quedan pocos días para participar del Encuentro Nacional sobre Registro y Conservación de Arte en Buenos Aires

La novena edición del Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo se llevará a cabo los días miércoles 1 y jueves 2 de octubre de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizado por la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales y con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires - AECID de la Embajada de España en Argentina, y por el Museo Nacional de Bellas Artes, este evento tiene como objetivo reunir a profesionales, artistas y estudiantes del país vinculados al arte contemporáneo.

Durante ambas jornadas, que se desarrollarán de 9:00 a 13:00 en el Auditorio de la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, ubicado en Olga Cossettini 141, se abordarán aspectos centrales de la gestión integral de colecciones de arte contemporáneo. Los organizadores anticipan la realización de presentaciones, debates y análisis en torno a la documentación, el registro, la conservación preventiva y la preservación de obras de distintas técnicas y formatos. Se trata de un espacio pensado para el intercambio de ideas y prácticas profesionales que garanticen la protección de bienes culturales frente a los desafíos actuales del sector.

El Encuentro Nacional está destinado a un público amplio dentro del ámbito artístico y académico, ya que podrán participar investigadores, curadores, personal de museos y centros culturales, artistas, coleccionistas, gestores culturales y estudiantes de carreras de arte o afines.

La inscripción para el evento es gratuita y requiere completar este formulario disponible hasta el lunes 22 de septiembre a las 23:55. Los interesados recibirán la confirmación de vacante por correo electrónico antes del martes 23, ya que la capacidad del encuentro está limitada.

Para consultas, comunicarse a través del correo electrónico enacargentina@gmail.com