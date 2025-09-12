La Agencia Nacional de Discapacidad abrirá una sucursal de atención en Paraná

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrirá dentro de pocos días una sucursal de atención en la ciudad de Paraná. Estará ubicada en la delegación local de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en calle San Martín 505, en la esquina con calle Colón, frente a la plaza Alvear.

Fuentes del sector público de trabajo con personas con discapacidad adelantaron a Ahora que el nuevo punto de atención del organismo nacional sería inaugurado el próximo lunes. ANDIS cuenta con otra sede en Entre Ríos, en calle 25 de mayo 926 de Concordia.

Además, se habilitó un correo electrónico para hacer consultas o reclamos por la baja de pensiones: reclamosdaeeyl-andis@andis.gob.ar.

La apertura permitirá canalizar no pocas consultas a un organismo que hace semanas está en foco de atención nacional desde que se develó el presunto esquema de cobro de coimas en la cadena de compra de medicamentos y que ahora es motivo de controversia también a nivel local, a raíz de la denuncia por supuestas auditorías truchas celebradas a principios de agosto en Paraná.

Este jueves una serie de instituciones públicas como el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de Paraná y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), entre otros, hicieron una presentación ante la Fiscalía Federal de la ciudad para que se investiguen irregularidades en las auditorías que se hicieron entre el 1° y el 8 de agosto para, supuestamente, revalidar el cobro de Pensiones No Contributivas (PNC).