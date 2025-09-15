El Elenco Lacotei presenta un espectáculo de humor e improvisación en la Galería Flamingo

La ciudad de Paraná será escenario de un espectáculo titulado "Impro humor e historias breves". La propuesta es presentada por el Elenco Lacotei bajo la dirección de Rubén Clavenzani y se desarrollará en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902, entre Urquiza y San Martín, en pleno centro de la capital entrerriana. La presentación está programada para este viernes 19 de septiembre a las 21:00.

El espectáculo cuenta con un amplio plantel de actores y actrices que participan en escena, entre ellos Darío Caballero, Andrea Seimandi, Silvia Di Franco, Evangelina Schmidt, Dante Veronesi, María Ruda, Eugenia Freay, Mabel Neif, Gachy Morelli, Alicia del Mestre, Carina Wagner, Celia Muller y Nelson Weiss.

La dinámica del espectáculo se basa en la improvisación, en la que los relatos breves y las escenas surgen en tiempo real a partir de sugerencias de los espectadores y estímulos que los propios actores incorporan al desarrollo de la función. En cuento a esto, los organizadores destacan que, aunque cada función comparte la misma estructura general, las escenas y situaciones son imprevisibles, lo que hace que la experiencia sea diferente para cada público y para cada jornada.

Durante la noche estará disponible una barra con opciones de bebidas y comidas.

La entrada general tiene un valor de $15.000 y se pueden adquirir directamente en la puerta el día del evento, a través de WhatsApp al 343 4808780, o mediante la plataforma Eventbrite.com.ar.