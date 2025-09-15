Básquet: Recreativo ganó y se acomodó segundo en su grupo

Recreativo le ganó a Talleres y se acomodó segundo en su grupo en la Liga Provincial de Básquet.

Se disputó la séptima fecha de la Zona de la Liga Provincial de Básquet y, en este marco, Recreativo mostró una interesante evolución, volvió a ganar y es nuevo escolta del líder, Urquiza de Santa Elena. En la noche de este domingo, el Bochas derrotó de visitante a Talleres por un claro 73 a 53 para dar otro paso importante en el campeonato.

Recreativo jugó un gran primer tiempo, en particular en la faz defensiva. Un segmento de 22 a 11 y de 15 a 7 en los dos primeros cuartos puso al elenco de Oscar Heis al frente y con buena diferencia. Después se dedicó a conservar el resultado, lo hizo bien y volvió a ganar.

Valentino Salamone con 21 puntos fue el destacado en el ganador, mientras que en el Rojo, Matías Stival anotó 15 unidades y Tobías Motura 14, señala Paraná Deportes.

Quien no pudo dar el golpe fue Estudiantes, que en Santa Elena perdió con el invicto Urquiza por 77 a 68. El CAE tuvo un mal comienzo, quedó abajo en el resultado y después le costó poder reacomodarse. Un parcial de 26 a 11 para Urquiza en los primeros 10 minutos fueron elementales para manejar el partido hasta el final.

En el ganador, Marcos Acevedo terminó con 15 puntos y 10 rebotes, además de Marcos Revello y Ricardo Brite con 14 tantos cada uno. En la visita, Bautista Fernández registró 23 unidades, mientras que Román Rodríguez firmó 13 unidades y 10 recobres.

Asimismo, el que logró una gran victoria fue Quique Club, que en cancha ajena superó a Paracao por 82 a 78 para crecer en las posiciones. Tras tres cuartos muy peleados y equilibrados, el Decano mejoró su defensa en el momento decisivo del partido, metió un parcial de 26 a 15 y así supo quedarse con el partido.

Hans Feder Ponce volvió a ser el goleador de su equipo con 20 puntos, secundado por Ignacio Varisco con 16 unidades y nueve rebotes, además de los 14 tantos de Diego Villaverde. En Paracao, Joaquín Cabré terminó con 20 puntos y Franco Tomiozzo con 15.