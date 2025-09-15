Una motociclista murió al chocar con un auto y luego ser atropellada por un colectivo en Paraná

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este lunes en horas de la siesta en Paraná. Por causas que se tratan de establecer, una mujer que se trasladaba en moto chocó contra un auto y luego fue arrollada por un colectivo en Avenida Almafuerte, en la zona del ex Hipódromo.

El siniestro vial trágico sucedió alrededor de las 14.30, en la transitada arteria de la capital entrerriana, a metros de la intersección con calle Acevedo, próximo a General Artigas.

Según las primeras observaciones en el lugar del hecho y por lo declarado por testigos, la moto colisionó con un auto marca Hyundai gris, la conductora cayó al suelo e inmediatamente después un colectivo de la línea 4 del servicio metropolitano de transporte público la embistió.

La motociclista cayó al asfalto y luego al embistió el colectivo de la línea 4. (Foto: Bomberos Voluntarios Paraná)

El personal de emergencias que llegó al lugar, constató que la víctima ya había fallecido, por lo que no fue trasladada al hospital y las pericias se realizaron en el lugar del hecho, por parte del personal de Accidentología Vial de la Policía Científica.

Bomberos Voluntarios colaboraron en las tareas de asistencia y seguridad de la zona hasta finalizar la labor, al tiempo que recomendaron a la población "la importancia de circular con máxima precaución, respetar las normas de tránsito y utilizar siempre los elementos de seguridad vial".