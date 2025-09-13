Profundo pesar en la UNER por el fallecimiento de la profesora Alicia Naput

El lamentable deceso ocurrió este sábado en la ciudad de Buenos Aires, al ser embestida por un colectivo.

La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER expresó su profundo pesar ante el fallecimiento de la doctora Alicia Naput, “y hacemos llegar nuestras condolencias a familiares, colegas, amistades, compañeras y compañeros de militancia sindical2.

Se indicó en un comunicado que el lamentable deceso ocurrió este sábado en la ciudad de Buenos Aires, al ser embestida por un colectivo que pasó con el semáforo en rojo.

La profesora había obtenido su jubilación en 2024 y, con este motivo, en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del 17 de abril de ese año, había recibido el reconocimiento del cuerpo, así como de quienes compartían su equipo de cátedra y de investigación.

Naput se formó en la Facultad de Ciencias de la Educación y posteriormente se desempeñó como profesora en la misma institución, en las cátedras Política de la Educación, Teoría Política e Historia de las Ideas de las carreras de Ciencias de la Educación y Comunicación Social.

Asimismo, fue coordinadora de Carreras de Ciencias de la Educación entre 2009 y 2013. También fue consejera directiva de la Facultad.

Por otra parte, dirigió proyectos de investigación y extensión en temáticas vinculadas con géneros, sexualidades, cine y política, educación, así como con políticas de formación en la universidad.

Naput tuvo una activa militancia en el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) y Conadu Histórica. En ese contexto, el viernes 12 de septiembre había participado en la conferencia de prensa y cacerolazo en contra del veto a la Ley de Financiamiento Universitario a la que había convocado el Frente Sindical Universitario en la Facultad de Ciencias de la Educación, así como del Encuentro en Defensa de la Universidad Pública al que se había invitado el 10 de septiembre en el Patio del Centenario para reflexionar e intercambiar ideas sobre la compleja situación del sistema universitario.

Ante esta lamentable pérdida, reiteramos nuestro pesar y destacamos el reconocimiento a los diversos aportes con los que ha contribuido a la comunidad universitaria.