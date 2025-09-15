La ARBPR se coronó por quinta vez seguida en el Entrerriano de selecciones U17

El seleccionado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez logró tres victorias y dio la vuelta olímpica en Concordia.

El seleccionado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez (ARBPR) se consagró campeón Entrerriano de Selecciones U17. En Concordia, el conjunto dirigido por Sabrina Scévola ganó sus tres compromisos y completó el certamen de manera invicta, alcanzando así su quinto título consecutivo en la categoría.

El equipo de La Histórica no solo sostuvo la racha ganadora que lo acompaña en los últimos años, sino que además mostró un nivel de juego sólido y colectivo, con pasajes de gran jerarquía en sus presentaciones en el gimnasio del Centro Ex Alumnos Capuchinos de la Capital Nacional del Citrus.

En el plano individual, sobresalieron las producciones de Santina Cherot Magri (19,3 puntos de promedio) y Manuela González (18,3), quienes fueron determinantes en ofensiva, pero siempre dentro de una estructura que priorizó el juego en equipo y la intensidad defensiva.

Los resultados también reflejaron con claridad la superioridad del seleccionado campeón: primero se impuso 74-50 ante Paraná, luego logró un categórico 117-33 sobre Santa Elena y cerró el torneo con un 101-40 frente a Concordia, rubricando una campaña perfecta.

Este título, además, significó el segundo logro federativo de la temporada para la ARBPR, que ya había levantado la corona en la categoría U13, consolidando un proceso deportivo que se extiende con éxito en distintas divisiones.

El segundo puesto quedó en manos del seleccionado de Paraná (récord 2-1), mientras que Concordia (1-2) se subió al podio en la tercera colocación. Más allá de los resultados, el certamen volvió a mostrar la importancia de este tipo de competencias para el crecimiento, el roce y la proyección de las jóvenes jugadoras entrerrianas.

Fuente: FBER