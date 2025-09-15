Talleres tuvo las chances, pero no pudo con Tigre

Federico Girotti (foto) no pudo aprovechar las chances que tuvo de cara al arco de Tigre.

En el cierre de este domingo hubo acción por duplicado en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional. Uno de los partidos fue en el estadio José Dellagiovanna, donde Tigre recibió a Talleres con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Pablo Giménez.

La primera acción de riesgo en el partido fue para el conjunto cordobés con un centro desde la derecha para Federico Girotti. El atacante ganó de cabeza y remató buscando el costado izquierdo del arco de Felipe Zenobio, pero el balón se fue desviado.

El equipo cordobés volvió a llegar con un lateral jugado al área para Girotti, que ganó de cabeza y habilitó a Rubén Botta. La definición de tijera del mediocampista rebotó en el suelo y se fue por encima del travesaño. Otro aviso de la T.

En un contragolpe generó la siguiente Talleres. Esta vez fue Valentín Depietri, que se sacó a un hombre de encima y logró meterse al área luego de una carrera que se extendió por 40 metros. El atacante llegó a rematar de derecha, pero su disparo dio en el poste izquierdo y salió disparado.

Otro que remató al poste fue Matías Catalán, que avanzó algunos metros por el costado derecho y, sin marca, decidió disparar al arco. Su remate tenía destino de gol por el costado derecho del arco de Zenobio, pero dio violentamente en el travesaño.

En el arranque del complemento volvió a llegar el visitante. Esta vez con un pase pinchado al área por Botta que Depietri cabeceó, pero no consiguió darle potencia. El arquero Zenobio controló sin problemas.

En su primera aproximación del segundo tiempo, Tigre tuvo el gol en un tiro de esquina ejecutado a la cabeza de Joaquín Laso. El defensor ganó bien y su remate atravesó la maraña defensiva del visitante, pero dio en el poste izquierdo y se perdió por línea de fondo.

Por la misma vía respondió Talleres, pero en este caso el cabezazo de Juan Rodríguez se perdió por el costado izquierdo del arco defendido por Zenobio.

Con otro cabezazo respondió Tigre. Esta vez fue de David Romero luego de un centro desde la derecha de Simón Rivero. El remate tenía potencia, pero fue directo a la posición de Guido Herrera, que controló sin problemas.

Cerca del final volvió a llegar Talleres con un centro al área que Augusto Schott bajó de cabeza para la llegada de Gabriel Báez. El defensor parecía haber sufrido una falta cuando bajó el balón para Girotti, que remató muy desviado. Pese al reclamo, el árbitro no sancionó penal.

La última fue del visitante con un tiro libre pinchado al área para el cabezazo de Depietri. Esta vez se lució Zenobio, que rechazó el balón al tiro de esquina. Finalmente fue 0-0.

Con la igualdad, Tigre quedó undécimo de la Zona A con nueve puntos; mientras que Talleres llegó a seis puntos y está penúltimo de la Zona B, solo por encima de Independiente.

En la próxima fecha, el Matador recibirá a Aldosivi a partir de las 19 del sábado 20; mientras que a los cordobeses les tocará visitar a Rosario Central, el domingo 21 desde las 19.

-SÍNTESIS-

Tigre 0-0 Talleres.



Formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Gabriel Báez; Valentín Depietri, Rubén Botta; Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

15’ST: ingresó Julián López por Simón Rivero (TIG).

16’ST: ingresó Juan Rodríguez por José Palomino (TAL).

19’ST: ingresó Luis Sequeira por Rubén Botta (TAL).

30’ST: ingresó Braian Martínez por Bruno Leyes (TIG).

30’ST: ingresó Alfio Oviedo por Ignacio Russo (TIG).

33’ST: ingresó Emmanuel Reynoso por por Matías Catalán (TAL).

33’ST: ingresó Rick por Matías Galarza (TAL).

35’ST: ingresó Manuel Fernández por Jabes Saralegui (TIG).

35’ST: ingresó Gonzalo Piñeiro por David Romero (TIG).



Amonestados:

11’PT: Matías Galarza (TAL).

23’PT: José Palomino (TAL).

25’PT: Bruno Leyes (TIG).

6’ST: Rubén Botta (TAL).

46’ST: Elías Cabrera (TIG).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Pablo Giménez.



Estadio: José Dellagiovanna.

Video: Liga Profesional.