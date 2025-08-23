El Gobierno con pánico: en la Casa Rosada nadie sabe qué puede decir y qué documentos tiene Diego Spagnuolo

El Gobierno quedó en una suerte de hibernación ayer, cuando se aceleró de manera que nunca imaginaron el escándalo desatado por la revelación de los audios en los que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dio detalles de un esquema de corrupción en torno a las compras de medicamentos para el Estado.

En esos audios -cuya procedencia todavía se desconoce- Spagnuolo involucra como beneficiarios de presuntos sobornos de la droguería Suizo Argentina y otras empresas del rubro dirigidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno, publicó el diario Clarín.

Es imposible que un escándalo pegue más alto que esos nombres en la pirámide del poder: Karina es la hermana del Presidente y Lule es su mano derecha y primo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A su vez, el propio Javier Milei también aparece mencionado en el audio, cuando Spagnuolo dice que él mismo le advirtió al Presidente sobre los sobornos que veía pasar en su área.

En la noche del viernes, luego de varias horas de reuniones buscando alguna salida al escándalo, en la Casa Rosada un funcionario se sinceró con el diario Clarín: “La verdad es que no vamos a decir nada porque no sabemos qué puede hacer Spagnuolo. No sabemos qué tiene o qué va a decir. No sabemos si va a declarar ante la Justicia o no. Hasta que no sepamos qué va a hacer él, nosotros no podemos hacer nada”.

En el equipo más cercano a Milei no mantienen contacto directo con el ex funcionario, pero sí se envían algunos mensajes a través de un abogado que conoce al Presidente y a Spagnuolo. “Tenemos contacto por medio de un tercero, pero no nos dice qué va a hacer él”, explica el mismo asesor.

Spagnuolo no es cualquier ex funcionario. Fue abogado de Milei y a su vez es una de las personas que más cerca estuvo del Presidente en los últimos años.

El abogado tiene decenas de ingresos registrados a la Quinta de Olivos, y participó en múltiples veladas en el microcine de la residencia presidencial. Los domingos, Milei suele invitar a algunos de sus amigos a escuchar ópera y luego se quedan a cenar en el comedor del chalet presidencial. Spagnuolo es prácticamente el único funcionario nacional que accedió a esos niveles de la intimidad presidencial.

A pesar de que la investigación judicial es muy nueva y de que ninguno de los personajes involucrados fue imputado aún, Spagnuolo podría declararse como imputado colaborador, lo cual le permitiría aliviar su situación judicial, aunque debería admitir su participación en un delito, destacó el diario Clarín.

En la Casa Rosada temen que aparezcan novedades que superen incluso la velocidad de la investigación judicial. No saben si no hay más audios de Spagnuolo y anoche en el Gobierno hablaban de la posibilidad de que aparezca un video que revele más detalles del escándalo.

Además de la declaración de Spagnuolo, en el Gobierno temen la información que pueda surgir del celular del ex funcionario, que fue secuestrado por la Justicia. En alguna oportunidad, Spagnuolo dijo que tenía guardados “los chats de Karina”, en referencia a la hermana del Presidente.

Conocer el contenido del teléfono puede tomar un tiempo, porque Spagnuolo no les dio a los enviados del fiscal federal Franco Picardi las claves que permiten ingresar a su contenido. Sin embargo, nadie sabe si el ex abogado presidencial no tiene en su poder copias de ese contenido. En el mundo de los funcionarios libertarios es muy habitual que aparezcan grabaciones de conversaciones. Por eso el temor oficial tiene sentido.