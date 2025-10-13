Ana Suñé Grupo presentará su nuevo disco en la Casa de la Cultura

Este sábado 18 de octubre, a las 21, la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Carbó y 9 de Julio, Paraná, será escenario del lanzamiento en vivo de Para sanar, el nuevo disco de Ana Suñé Grupo. Las entradas cuestan 10.000 pesos y se pueden conseguir en la boletería del lugar o de forma anticipada comunicándose al 342-5386566.

El álbum se lanzó el 1 de marzo de este año bajo el sello entrerriano Shagrada Medra y contó con el respaldo del Instituto Nacional de la Música (INAMU), que distinguió el proyecto en su convocatoria 2024. Esta presentación marcará el debut escénico del material, integrado por canciones de raíz litoraleña y latinoamericana, atravesadas por un espíritu poético y social que caracteriza la obra de Suñé.

Con más de cuatro décadas dedicadas a la música, Ana Suñé es una referente de la canción de autora y una de las voces más comprometidas con la cultura del Litoral. Su trayectoria se sostiene en la convicción de que el arte es un derecho y una forma de encuentro colectivo. En 2023 celebró sus 40 años de carrera y fue distinguida por la Cámara de Diputados de Santa Fe con un Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada.

La velada contará con invitados especiales, como los cantautores Paola Núñez y Luis Barbiero, ambos de Paraná, junto al músico santafesino Luis Córdoba, que se sumará en los coros. En escena estarán Ana Suñé (voz y guitarra), Pancho Torres (guitarra, arreglos y coros), Elina Goldsack (piano, flauta traversa y coros), Pilar Ferrando (bajo y coros) y Hernán Carnero (batería y coros), con un repertorio que combinará composiciones propias y versiones de clásicos regionales.