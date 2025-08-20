Básquet: Prigioni confirmó el plantel de Argentina para la AmeriCup 2025 en Managua

El seleccionado argentino afrontará la defensa del título en Nicaragua.
Después de cinco semanas de intensa preparación, el entrenador de la selección argentina de básquetbol, Pablo Prigioni, definió la lista de 12 jugadores que representarán a la Albiceleste en la AmeriCup 2025, que se disputará en Managua, Nicaragua, del 22 al 25 de agosto.
Con un promedio de edad de 24 años, el entrenador apuesta a una combinación de experiencia y renovación. Varios de los convocados tendrán su primera participación oficial con la camiseta nacional, al mismo tiempo que sumarán rodaje de cara a las próximas ventanas FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027. Entre los destacados aparecen tres campeones de la edición 2022: Nicolás Brussino, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet.
La preparación comenzó el 23 de julio en Madrid, donde el seleccionado disputó ocho amistosos frente a equipos de España, Italia y Panamá. De los 17 jugadores que iniciaron la concentración, quedaron fuera de la lista final Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.
La lista de convocados:
Francisco Caffaro (Boca Juniors, Argentina) – Pívot – 25 años
Juan Ignacio Marcos (FC Barcelona, España) – Base – 25 años
Nicolás Brussino (Gran Canaria, España) – Alero – 32 años
Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos, España) – Escolta – 23 años
José Vildoza (Bàsquet Girona, España) – Base – 29 años
Dylan Bordon (La Laguna Tenerife, España) – Base – 20 años
Gonzalo Bressan (Olímpico de La Banda, Argentina) – Pívot – 23 años
Juan Bocca (Fibwi Palma, España) – Alero – 20 años
Juan Fernández (Bàsquet Girona, España) – Ala pívot – 22 años
Juan Pablo Vaulet (Estudiantes, España) – Ala pívot – 29 años
Santiago Trouet (Arizona State, EE.UU.) – Ala pívot – 21 años
Alex Negrete (Flamengo, Brasil) – Escolta – 24 años
El fixture de Argentina en el Grupo C
Viernes 22/08 – 21.40: vs Nicaragua
Domingo 24/08 – 16.10: vs República Dominicana
Lunes 25/08 – 18,40: vs Colombia
Los partidos podrán seguirse en vivo por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.