Una obra que marcó al teatro argentino vuelve a escena y se presenta en Paraná con elenco local

La agrupación Bacanal anunció la presentación de "Los invertidos", la célebre obra de José González Castillo, en una función programada para el domingo 5 de octubre a las 19:30 en La Vieja Usina. Se trata de la primera función de esta puesta que recupera un título de antología del teatro argentino, estrenado originalmente en Buenos Aires en 1917

La sinopsis compartida por la producción enmarca el conflicto en el interior de un matrimonio de clase alta atravesado por la aparición de un tercero en discordia. En ese tablero, los prejuicios de la época funcionan como telón de fondo y como motor dramático. La protagonista, Clara, emprende la búsqueda por restablecer su vínculo aun a costa de llegar a una verdad inquietante. El planteo genera tensión entre lo que se dice y lo que se calla, poniendo a prueba los límites de la moral y el honor, y que en esta versión se propone trabajar con las señales que dejan los silencios, los gestos y las alianzas familiares.

El equipo artístico reúne a intérpretes de distintas trayectorias y generaciones. Actúan Laura Buson, Miguel Chini, Rubén Damonte, Carla Hurié, Francisco Padula, Margarita Penas, Antonia Rodriguez y Cesar Salinas. La dirección está a cargo de Francisco Padula, que además integra el elenco.

La materialidad del mundo que habitan los personajes se construye a partir de un dispositivo escenográfico y de vestuario diseñado por Gustavo Ramira. El diseño apunta a que los cambios de situación se apoyen en la construcción de ambientes capaces de advertir el peso de las convenciones sin necesidad de subrayados. Ese criterio permite que los espectadores acompañen el recorrido de Clara y del resto de los personajes por una trama donde las decisiones privadas se vuelven una forma de exposición pública, y donde el detalle en la ambientación contribuye a la verosimilitud de los vínculos en tensión.

Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse a un valor de $10.000 y las reservas se pueden realizar a través de Instagram en @bacanalteatro.