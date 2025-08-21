Dos semanas de letras en Santa Fe: Feria del Libro y Festival Internacional en octubre

La literatura volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural santafesina durante la primera quincena de octubre, cuando se desplieguen dos de las citas más convocantes del calendario local: la Feria del Libro, programada del 1 al 5, y la segunda edición del Festival Internacional de Literatura de Santa Fe (FILSF), que concentrará su actividad principal entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre, con un arranque previo el lunes 6 dedicado a lecturas en escuelas de la región.

Organizado por un colectivo de escritores santafesinos con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura provincial y la Secretaría de Cultura municipal, el encuentro busca articular la producción literaria local con propuestas nacionales e internacionales, con el propósito de consolidarse como un espacio de referencia para las letras de la región. En esta nueva edición, el FILSF propone una programación diversa que comprenderá varios escenarios. La Casa de la Cultura volverá a fungir como uno de los ejes principales del festival, pero las acciones se desplegarán en distintos espacios que buscarán vincular a autores y público en mesas, lecturas, peñas y actividades gratuitas. La organización informó que la agenda comenzará en las escuelas desde el lunes 6, lo que permite extender el diálogo entre escritores y estudiantes antes de la apertura formal, decisión que subraya el objetivo del festival de fomentar la práctica lectora y de generar encuentros directos con comunidades educativas de Nelson, Santo Domingo, Sauce Viejo, Santo Tomé, Santa Fe y Paraná, entre otras localidades de la región.

La coincidencia en el calendario entre la Feria del Libro, ya consolidada en su XXXI edición y prevista en la Estación Belgrano, y el FILSF impulsa la presencia de la literatura en la ciudad durante prácticamente dos semanas continuadas, transformando a Santa Fe en un núcleo de actividades vinculadas a las letras.

Desde su nacimiento, el Festival contó con declaraciones de interés por parte de las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia y del Concejo Municipal de Santa Fe, reconocimientos que, junto al acompañamiento del diario local y organizaciones culturales, le dieron una base institucional sólida. El FILSF se organiza de forma independiente por un grupo de escritores santafesinos que desarrollan espacios y logística para el desarrollo de mesas, convocatorias y actividades públicas que buscan ampliar la presencia de las letras en distintos sectores de la ciudad y de la provincia.

La programación contempla además peñas nocturnas, mesas de lectura y micrófono abierto, con acceso libre y gratuito para el público general.