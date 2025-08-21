Básquet asociativo: Unión de Crespo, Olimpia y Quique festejaron por la segunda fecha

Unión de Crespo fue uno de los que festejó en la continuidad de la segunda fecha del Clausura de la APB.

Con la disputa de tres encuentros, en la noche de este miércoles prosiguió la acción de la segunda fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este marco, los equipos que se retiraron victoriosos fueron Olimpia, Unión de Crespo y Quique Club.

En uno de los encuentros, Olimpia derrotó al Atlético Echagüe Club en el Estadio Luis Butta, fue por 75 a 69, de esta manera el CAO consiguió su segunda victoria en el torneo y es puntero junto a Estudiantes, señala Paraná Deportes.

Por otra parte, Unión de Crespo tuvo personalidad y en la capital entrerriana venció a Talleres por 89 a 73. El Verde de la Capital Nacional de la Avicultura trabajó fuerte y sin fisuras para ganar en una cancha difícil.

Por último, tras quedar libre en la primera jornada, Quique Club hizo su estreno en el Torneo Clausura y fue con un triunfo por 72 a 51 frente a Patronato.

Es de recordar que el segundo capítulo del certamen asociativo comenzó el martes con dos encuentros: Sionista venció a San Martín de Gazzano por 75 a 62, mientras que Estudiantes hizo lo propio con Paracao, fue por 91 a 68. En tanto que el partido entre Recreativo y Ciclista fue suspendido por la humedad en el campo de juego.