Detuvieron en Entre Ríos al creador de Al Ángulo TV, sitio ilegal que transmitía partidos de fútbol

Este miércoles se dio un nuevo golpe contra la piratería al detener en Paraná a Alejo Leonel Warles, creador de Al Ángulo TV, sitio web acusado de transmitir ilegalmente partidos de fútbol, Fórmula 1 y otros eventos deportivos. El operativo se realizó con efectivos de la DDI de San Isidro, junto a la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina, quienes allanaron el domicilio del acusado, que en redes era conocido como Shishi.

El arresto se dio luego de que se inspeccionara la casa de Warles, en donde tenía su espacio de trabajo, y le secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos que utilizaba para realizar estas transmisiones sustrayéndolas de programadores legales.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una causa que está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

Esta investigación fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual en colaboración con La Liga de España, que en más de una oportunidad se expresó, a través de su presidente Javier Tebas, en contra de la piratería y promueve este tipo de investigaciones. “Tanto los sitios como el aplicativo Al Angulo TV se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles, con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales. Finalmente, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas”, explicó en un comunicado de prensa la Alianza contra la Piratería Audiovisual, según consignó La Nación.

Gracias a la colaboración de estas dos instituciones, que aportaron datos clave en la causa, se pudo constatar la forma de operar de Al Ángulo TV para retransmitir de manera masiva eventos deportivos en vivo: el sitio contaba con aproximadamente 14 dominios espejo para replicar el contenido robado e incluso recientemente se había desarrollado una aplicación para Android de la página web, lo que hacía que su retransmisiones llegaran a una mayor cantidad de público, a tal punto de que se convirtió en uno de los dos sitios de contenidos pirata más consumidos del país.

Por otro lado, la Justicia constató que los sitios de Al Ángulo TV estaban programados para monetizar, generando sus ingresos a través de publicidad informal que podía exponer a los usuarios a ataques a sus equipos con infecciones a través de malware y el robo de datos personales. A su vez, se descubrió que Warles administraba el dinero recaudado en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas.