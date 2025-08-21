Fútbol: se lanzó la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Paraná se presentó la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol que comenzará este domingo.

Se presentó oficialmente la Copa Túnel Subfluvial Femenina, el nuevo torneo que une por primera vez de forma oficial a los ocho mejores equipos de la Liga Santafesina de Fútbol con los ocho mejores conjuntos de la Liga Paranaense. Con partidos simultáneos en ambas ciudades, el evento marcará un hito en el desarrollo del fútbol femenino regional.

La conferencia de prensa fue encabezada por Alejando Schneider, presidente de la LPF, y Leandro Birollo, titular de la LSF. El lanzamiento se desarrolló en la Sala Mayo y contó con la presencia de jugadoras, autoridades e invitados especiales.

Detalles del torneo

La jornada inicial se jugará este domingo, tanto en Santa Fe como en Paraná. En la capital santafesina, los partidos se disputarán en el predio de la Liga Santafesina con dos horarios confirmados: 19 y 21.

En paralelo, en Paraná se jugarán cuatro encuentros desde las 16, en el predio de la Liga Paranaense, ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, en la entrada a San Benito.

Es de recordar que el torneo estará dividido en cuatro jornadas: octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, todas bajo la modalidad de eliminación.